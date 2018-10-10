В рамках российско-германского форума обсудили проблемы экологии двух стран

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На заседании рабочей группы "Экологическая модернизация" на ежегодном российско-германском форуме "Петербургский диалог" были рассмотрены актуальные проблемы экологии двух стран и пути их решения, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Российская сторона представила национальный проект "Экология", реализация которого рассчитана до 2024 года. Начальник отдела департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ Майя Колосенцева рассказала о принимаемых страной мерах по сокращению негативного воздействия на окружающую среду, а также о плановых мероприятиях.

"Наиболее чувствительная сфера для жителей России ‒ управление отходами. По результатам реализации нацпроекта мы сформируем современную комплексную систему обращения с отходами, в том числе опасными. Эта задача общая, она ложится не только на Министерство природных ресурсов и федеральные органы исполнительной власти, которые являются соисполнителями проекта, но и на местные органы власти", — отметила Колосенцева, говоря о деятельности Минприроды России в области обращения с отходами.

В ходе заседания обсуждалось плодотворное сотрудничество России и Германии в сфере охраны окружающей среды. В рамках международной инициативы по защите климата действует проект "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации". Опыт Германии был полезен в области внедрения наилучших доступных технологий и организации порядка выдачи комплексных экологических разрешений — соответствующий законопроект для российских компаний в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве РФ.

"Развитие НДТ — это внедрение наилучших экологически чистых технологий на предприятиях. Внедрение эффективной системы по обращению с отходами, где есть и переработка отходов, и их вовлечение во вторичный оборот, и ликвидация накопленного экологического вреда. Все предприятия страны мы поставили на учет и классифицировали их по мере воздействия на воду, воздух и почву", ‒ пояснила представитель Минприроды России.