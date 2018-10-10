Регионы скорректируют схемы управления отходами по новым правилам

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Территориальные схемы управления отходами должны быть скорректированы регионами в соответствии с новыми правилами. Как говорится в сообщении пресс-службы Минприроды РФ, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проинформировал об этом глав субъектов РФ, обратив внимание на вновь введенные требования по корректировке имеющихся территориальных схем. Изменения должны быть внесены до конца первого квартала 2019 года.

Обращение министра было направлено в связи с принятием постановления правительства РФ "О порядке разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем". Правилами, в частности, предусмотрены требования к составу и содержанию территориальных схем, обязательные общественные обсуждения проекта терсхемы и ее утверждению.

Территориальные схемы по новым правилам должны не только включать информацию, позволяющую обеспечить сбор и вывоз отходов, но и представить полную достоверную картину о возможностях и мощностях всех объектов по переработке, захоронению отходов, информацию о формировании платы. Нововведения позволят населению в кратчайшие сроки получать реальные сведения по управлению отходами.

Все регионы также должны перевести данные территориальной схемы в электронную модель. Сведения регионов войдут в единую электронную карту системы обращения с отходами в России.

После корректировки документа органы исполнительной власти обязаны разместить его на своих официальных сайтах для обсуждения, внесения предложений и замечаний. Общественные обсуждения должны пройти до конца 2018 года.

Работа по совершенствованию системы обращения с отходами является неотъемлемой частью национального проекта "Экология", рассчитанного до 2024 года.