В Норильске открылся просветительский детский центр "Белый мишка"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Просветительский центр "Белый мишка", где детям первых и вторых классов будут рассказывать о важности сохранения белого медведя, открылся 4 октября в Норильске. Первых учеников он начнет принимать с 15 октября, в год планируется бесплатно обучать около 400 детей, сообщается на сайте программы "Белый медведь".

В центре будут использоваться технологии виртуальной и дополненной реальности. В следующем году в учреждении могут быть подготовлены уроки для учащихся третьих и четвертых классов.

По словам менеджера проектов экспертного центра Проектного офиса развития Арктики Олеси Кужель, в будущем планируется открыть подобные центры во всех арктических регионах РФ.

"Через год или попозже такие центры откроются во всей арктической зоне России, то есть Норильск будет пионером. Надеюсь, что это будет полезно в первую очередь детям Норильска", — рассказала Кужель.

Она добавила, что по прогнозам международных организаций уже к 2050 году популяция белого медведя может сократиться на 30-60%.

"С помощью создания этого центра мы хотим с самого раннего детства прививать любовь к данному виду, чтобы дети в будущем заботились о его сохранении", — сказала Кужель.

Центр "Белый мишка" открыт в экспертном центре Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) совместно с экологическим фондом Северного федерального университета.