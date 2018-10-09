МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Изменение климата может оказать воздействие на популяцию белого медведя в мире, цитирует пресс-служба Минприроды РФ и.о. руководителя Росприроднадзора, комиссионера от России в Межправительственной российско-американской комиссии по белому медведю Амирхана Амирханова.

На семинаре "Сохранение белого медведя в Российской Федерации: современные вызовы и перспективы оптимизации" в ходе 70-го заседания постоянного комитета СИТЕС в Сочи Амирханов сообщил, что основные угрозы для благополучия белого медведя и мест его обитания представляют изменения климата и связанные с этим последствия. По его словам, тенденция к интенсивному потеплению в Арктике продолжается, это подтверждают результаты исследований специалистов.

"Этот факт необходимо принимать во внимание при дальнейшем территориальном планировании и планировании индустриального развития, предусмотрев сохранение наиболее важных территорий, в первую очередь мест концентрации родовых берлог, мест выращивания медвежат", — отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что выполнить это возможно в том числе за счет создания и расширения особо охраняемых природных территорий разного уровня, введения строгого контроля за соблюдением правил и норм рационального природопользования.

"Также влияние на популяцию оказывает загрязнение местообитаний, смертность медведей в результате вынужденного отстрела для обеспечения сохранения жизни и здоровья человека и в результате браконьерства", — добавляют в пресс-службе.