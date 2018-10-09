Благоустройство экотропы «Красные камни» на Таймыре закончится в 2019 году

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Работы по благоустройству экотропы "Красные камни" в пригороде Норильска будут закончены в конце сентября 2019 года, говорится в сообщении на портале arctic.ru. К настоящему времени добровольцы очистили тропу от бытового мусора, а также частично удалили надписи на скалах. Всего было вывезено более 10 кубометров отходов.

В следующем году на тропе планируется установить лавки для отдыхающих, указатели, стенды с информацией о птицах, флоре и фауне, а также мусорные баки. По словам члена правления экологического фонда Сибирского федерального университета Романа Лалетина, в будущем здесь можно будет открыть лагерь по уборке территории для волонтеров.

"Крайний Север — вообще интересное место, где есть что посмотреть. Вопрос в том, насколько это доступно и как это сохраняется. Мы хотим немного рассказать самим норильчанам и приезжим об этом прекрасном месте, разместить эту информацию в интернете, чтобы все могли прилететь и посмотреть", — сказал Лалетин.

Тропа протяженностью 4,5 километра находится на значительном отдалении от металлургического производства. В летний период здесь отдыхают туристы с палатками, а местные жители приезжают на прогулки, в озере проводятся соревнования по дайвингу. Зимой по тропе передвигаются на снегоходах и автомобилях.