Якутская природоохранная прокуратура возбудила дело о загрязнении рек

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Якутская природоохранная прокуратура проверяет действия властей по факту загрязнения рек в Мирнинском районе из-за размыва дамб компании "Алроса", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В середине августа из-за ливней в Мирнинском районе прорвало дамбы дражных полигонов компании "Алроса" на реке Ирелях. Загрязненные воды с содержанием ионов железа и меди попали в реки Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобуя. "Алроса" закупила и передала реагенты для обеззараживания и очистки воды администрации Сунтарского района Якутии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).

"Якутская природоохранная прокуратура провела проверку полноты принятых органами государственного контроля (надзора) мер по предупреждению возникновения загрязнения водных объектов в Мирнинском районе", — отметили в пресс-службе.

Проверка установила, что, несмотря на наличие данных о повышении с 23 июля уровня воды в реках, надлежащий информационный обмен не был налажен. В этой связи в адрес и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, руководителя Ленского бассейнового водного управления, начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, по требованию прокуратуры Ленское управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку в отношении компании "АЛРОСА". Выявлены нарушения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений — дамб на дражных полигонах месторождения "Иреляхская россыпь алмазов". В адрес компании прокуратурой также выдано предписание.