Рекультивация полигонов в Нижегородской области пройдет под видеоконтролем

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил создать систему видеоконтроля выполнения работ по ликвидации накопленного экологического ущерба — свалки промышленных отходов "Черная дыра", шламонакопителя "Белое море", а также полигона "Игумново" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день на трех объектах рекультивации установлено 10 онлайн-камер, функционирует восемь из них. Так, онлайн-трансляция идет с двух точек на объекте "Черная дыра", на полигоне "Игумново" в данный момент действуют четыре камеры, две смонтированы и работают на объекте "Белое море".

Мероприятия по ликвидации трех объектов накопленного экологического ущерба на территории города Дзержинска Нижегородской области реализуются в рамках подпрограммы "Приоритетный проект "Чистая страна" государственной программы РФ "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы.