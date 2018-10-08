В Кроноцком заповеднике обнаружена редкая бабочка

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В центральной части Камчатского края осенью 2018 года была зарегистрирована четвертая за историю научных наблюдений встреча с бабочкой ‒ орденской лентой неверной, сообщает пресс-служба Минприроды России. В Кроноцком заповеднике ее обнаружили впервые. Бабочка относится к исчезающим видам из-за низкой численности и имеет эстетическое значение благодаря изысканной окраске.

"Впервые на Камчатке орденскую ленту неверную в 2016 году обнаружила в поселке Лазо сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии. В 2017 году бабочку наблюдали на реке Кораковой и в районе Агинского золоторудного месторождения. И вот в этом году встречу с ней удалось зарегистрировать на Лазовском участке Кроноцкого заповедника", — отметила старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", энтомолог Людмила Лобкова.

Бабочка, в чей ареал ранее не входила Камчатка, теперь занесена в новое издание Красной книги региона.

От ученых мы узнали, что осенью проходит активный лет редких бабочек, которые уже отмечались на территории Мильковского района Камчатки, и в рамках полевых научных работ установили лампу дневного света. Наши старания увенчались успехом — среди сотен ночных бабочек, прилетевших на свет искусственной луны, объявилась та, которую мы ждали", — рассказал участковый государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Илья Кудряшов.

Специалисты полагают, что Мильковский район Камчатки подходит бабочке климатом, приближенным к европейской части России, и тем, что природа здесь фактически не подвергалась влиянию человека.

По мнению ученых, необходимо вести систематический мониторинг мест обитания редких бабочек, а также установить запрет на их отлов.