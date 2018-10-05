В Московской области планируется рекультивировать три полигона ТКО

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Московской области до конца года планируется рекультивировать три полигона ТКО — "Каширский", "Быково" и "Электросталь", сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Такие данные были озвучены представителями области в рамках "регионального часа", посвященного рациональному природопользованию и охране окружающей среды Московской области.

"На текущий момент в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" с привлечением средств федерального бюджета проводятся работы по рекультивации четырех полигонов ТКО: "Каширский", "Быково", "Электросталь", "Кучино". До конца 2018 года планируется завершить рекультивацию полигонов ТКО "Каширский", "Быково", "Электросталь", работы на полигоне ТКО "Кучино" будут завершены до конца 2019 года", — отметил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Он также пояснил, что правительство Московской области разработало комплексную программу по решению "мусорной проблемы", главными задачами которой являются снижение негативного воздействия на окружающую среду объектов по обращению с отходами и сокращение захоронения твердых коммунальных отходов на 50% от общего объема образования.

Сообщается, что принято решение о строительстве новых современных объектов по обращению с отходами, которые будут соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства и санитарным нормам.

В настоящее время на территории Московской области деятельность по захоронению ТКО осуществляют 15 полигонов и два комплекса по переработке отходов.