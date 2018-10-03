В Полистовском заповеднике в Псковской области обнаружены редкие грибы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Полистовском заповеднике в Псковской области ученые обнаружили более 10 редких видов грибов, сообщают "Известия". Некоторые не встречались в регионе до этого, а один оказался большой редкостью для России.

Микологи из Москвы и Петербурга обследовали охраняемую территорию в течение всего сентября и собрали более 800 образцов грибов и миксомицетов. Ученым удалось обнаружить гриб диплокарпа Блоксема (Diplocarpa bloxamii), который ранее ни разу не был зафиксирован в России. Также они нашли редкие виды грибов, занесенные в Красную книгу Новгородской области и новые издания Красных книг Ленинградской области и Санкт-Петербурга.