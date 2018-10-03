В Красноярском крае на охрану природы выделят более 2,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На заседании правительства Красноярского края утвердили государственную программу края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 2019‒2021 годы", сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования края. На ее реализацию будет выделено более 2,5 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.

Госпрограмма состоит из восьми подпрограмм. При этом две подпрограммы являются новыми, это "Охрана атмосферного воздуха, мониторинг окружающей среды" и "Экологическое образование и воспитание".

Как сообщил в своем докладе исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин, в 2019‒2021 годах в рамках этих подпрограмм будет проведен расчетный мониторинг, а также разработана система прогнозирования и предотвращения высоких уровней загрязнения воздуха. Планируется и развитие территориальной сети наблюдения за качеством окружающей среды. Кроме того, особое внимание будет уделено эколого-просветительским мероприятиям, целью которых является формирование экокультуры и грамотное воспитание подрастающего поколения.

Также госпрограмма включает такие подпрограммы, как "Обращение с отходами", "Охрана природных комплексов и объектов", "Использование и охрана водных ресурсов", "Охрана, государственный надзор и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания", "Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания" и "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия".