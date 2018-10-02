В странах СНГ появится черный список контрабандистов ценных видов животных

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Страны — участники СНГ создадут единый черный список контрабандистов, перевозящих особо ценные виды животных и дериваты, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Инициатива была рассмотрена на семинаре для научных и административных органов государств СНГ и Таможенного союза, который состоялся в рамках 70-го заседания постоянного комитета СИТЕС. На нем также обсуждались результаты и перспективы работы научных и административных органов СИТЕС.

Участники обсудили необходимость обмена данными мониторинга нелегальной торговли в государствах Таможенного союза и черными списками контрабандистов, для этого планируется создать единую базу по нарушителям, а также пришли к согласию о необходимости обмена опытом таможенных служб, научных и административных органов СИТЕС.

В итоговом документе участники семинара отметили важность создания регламента ввоза и вывоза, передержки животных и привлечения экспертов для оценки видов животных.

В семинаре приняли участие представители административных органов СИТЕС из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

СИТЕС осуществляет защиту 35 тысяч редких видов животных и растений, из них 300 обитают на территории Российской Федерации: переднеазиатский и дальневосточный леопарды, амурский тигр, медведь, сокол, сайгак, осетр и другие.