Московский штаб ОНФ добился ликвидации опасной свалки у поселка Минзаг

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта в Москве добились ликвидации несанкционированной свалки строительных, бытовых, а также опасных медицинских отходов в поселке Минзаг Краснопахорского поселения Новой Москвы, говорится в сообщении на портале движения. Свалка была отмечена на сайте "Интерактивная карта свалок" проекта ОНФ "Генеральная уборка".

Активисты регионального отделения ОНФ подключили к решению проблемы прокуратуру Троицкого административного округа, экспертов Роспотребнадзора, чтобы провести ревизию территории. В результате проверки выяснилось, что на территории, арендованной мусоровывозящей компанией, под открытым небом на незабетонированной территории скопились навалы бытового и строительного мусора, которые длительное время не вывозились.

По итогам проверки прокуратура Троицкого административного округа Москвы направила в районный суд исковое заявление с просьбой признать незаконной деятельность предприятия, организовавшего свалку. Суд удовлетворил иск и обязал предприятие прекратить указанную деятельность и в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу освободить участок от отходов.

"В настоящее время мусор полностью с территории убран, площадка, где он был складирован, заасфальтирована и забетонирована, построены ангары, установлена линия для сортировки вторичного сырья", — рассказала член регионального штаба ОНФ в Москве Наталья Розина. Она отметила, что ОНФ продолжит держать ситуацию под контролем.