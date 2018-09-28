В Карачаево-Черкесской Республике построят мусоросортировочные комплексы

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов обсудили вопросы участия региона в нацпроекте "Экология". Как сообщает пресс-служба Минприроды, для улучшения экологической ситуации в регионе в 2019 году планируется строительство четырех мусоросортировочных комплексов. Общая стоимость реализации проектов — 310 миллионов рублей.

Также в 2019 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" планируется провести рекультивацию хвостохранилища первой очереди горно-обогатительного комбината Урупского месторождения медно-колчеданных руд. Стоимость реализации мероприятия в соответствии с проектной документацией ‒ 710 миллионов рублей, в том числе средств федерального бюджета ‒ 675 миллионов рублей.

"Хвостохранилище первой очереди горно-обогатительного комбината Урупского ГОКа является одним из объектов накопленного экологического ущерба и требует рекультивации. Также нам необходима дальнейшая рекультивация существующих свалок и строительство инфраструктуры по сбору и обработке ТКО. Еще один блок наших предложений касается улучшения качества питьевой воды и системы очистных сооружений в регионе", — сообщил Темрезов.

Рекультивацию полигона ТБО в Абазинском районе республики в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" планируется завершить до декабря 2018 года.

Министр природных ресурсов и экологии РФ поддержал предложения по улучшению экологической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике. По итогам встречи они будут проработаны с целью их включения в целевые федеральные проекты "Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО", "Чистая страна" и "Питьевая вода".