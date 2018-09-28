Глава Якутии подписал указ об экологическом благополучии региона

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Айсен Николаев, в четверг вступивший в должность главы Якутии, подписал указ об экологическом благополучии республики, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

О намерении подписать такой указ Николаев сообщил в четверг на церемонии своей инаугурации, отметив, что это станет его первым документом на посту. Глава региона сообщил, что сейчас Якутии, которая веками показывает пример жизнестойкости в самом суровом климате, "надо показать миру новую культуру, новую философию отношения к природе, найти баланс между технологическим развитием и сохранением окружающей среды для будущих поколений".

В пресс-службе отметили, что указ содержит перечень конкретных предложений правительству региона. Глава Якутии поручил в 2019-2020 годах провести комплексное научное исследование экологического состояния вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях. Кроме того, Николаев предлагает провести инвентаризацию объектов накопленного вреда окружающей среде и провести рекультивацию нарушенных земель, очистить территории от накоплений лома металлов, затопленных судов в акваториях рек, в том числе в Арктической зоне республики.

Согласно указу, в республике будет создан Экологический совет при главе Якутии.

Парламенту республики Николаев рекомендовал усилить работу по разработке новых методик расчётов ущерба окружающей среде и компенсационных выплат. Кроме того, необходимо в 2019 году завершить кодификацию регионального законодательства в области экологии и охраны окружающей среды, говорится в указе.