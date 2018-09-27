Россия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере улучшения экологии Арктики

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия и Финляндия рассматривают общие инициативы в области улучшения экологической обстановки в Арктике, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Во вторник прошли переговоры Медведева с финским коллегой Юхой Сипилей. По итогам встречи Медведев сообщил, что РФ и Финляндия готовы обсудить формат сотрудничества по утилизации химических отходов полигона "Красный бор" Ленинградской области с участием компаний двух стран. Также они совместно посетили завод компании "Фортум".

"С нашими финляндскими партнерами совместно занимаемся экологическими проектами. У Финляндии большой опыт в этой сфере. Есть инициативы по сокращению выбросов черной сажи в Арктике и по снижению объемов использования мазута в качестве судового топлива", — написал премьер во "ВКонтакте".