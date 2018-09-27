РФ и Финляндия обсудят сотрудничество по утилизации отходов "Красного бора"

ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен — РИА Новости. Россия и Финляндия готовы обсудить формат сотрудничества по утилизации химических отходов полигона "Красный бор" с участием компаний двух стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить о том, что прежде всего стоит в повестке дня — это, наверное, как раз "Красный бор". По этому вопросу мы договорились, что мы буквально в ближайшее время приступим к обсуждению формата сотрудничества, в котором могли бы принять участие наши компании. С российской стороны "Ростатом", а с финляндской стороны это может быть "Фортум", еще какие-то компании", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Юхой Сипилей.

Медведев напомнил, что в рамках нацпроекта по экологии под утилизацию отходов полигона выделены специальные средства.