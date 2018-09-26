ОНФ: Челябинск стал самым грязным городом-миллионником в стране

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Согласно данным проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" самым грязным городом-миллионником в России признан Челябинск, сообщает пресс-служба ОНФ. В региональное отделение ОНФ поступило более тысячи обращений о стихийных свалках во дворах столицы Южного Урала. ОНФ обратился в прокуратуру УрФО с жалобой на бездействие органов Роспотребнадзора, должностных лиц администрации города Челябинска и области.

"Мы в ежедневном режиме проверяем обращения граждан, выезжаем на замусоренные контейнерные площадки. Активисты ОНФ подтвердили 321 стихийную свалку во дворах города. В работе еще порядка 200 точек. Сообщения от граждан продолжают поступать, к какой цифре мы придем, сказать сложно", — рассказал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Антон Неверов, отметив, что рядом с мусорками находятся как жилые дома, так и детские сады, школы, поликлиники, больницы.

Эксперты Народного фронта считают, что в основе сложившейся ситуации лежат необдуманные действия властей. С 2016 года ОНФ неоднократно направлял запросы и обращения в мэрию Челябинска, региональные министерства экологии и тарифов, управляющих компаний, УФАС и прокуратуры. Общественники указывали на недостатки территориальной схемы обращения с отходами в Челябинской области, отсутствие схемы вывоза мусора. Однако органы исполнительной власти не приняли мер к предотвращению существующих рисков.

Активисты Народного фронта предлагают представителям власти воспользоваться интернет-ресурсом ОНФ — интерактивной картой свалок. На ней отмечены как незаконные места складирования отходов, так и 321 стихийная свалка, возникшая в Челябинске за последнюю неделю. Также общественники предлагают главе Челябинска выйти на совместный субботник и очистить несколько дворов с карты свалок.