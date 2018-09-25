Утверждена новая Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года, разработчиками документа являются Минприроды России, Минпромторг России и Рослесхоз, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Отмечается, что стратегия направлена на достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и эффективного развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, которые обеспечат опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и экологическую безопасность, безусловное выполнение международных обязательств Российской Федерации в части лесов.

"Реализация стратегии позволит сформировать экономически устойчивую, глобально конкурентоспособную группу отраслей, обеспечивающую внутренний спрос на продукцию лесного комплекса, встроенную в мировой рынок и международное разделение труда и функционирующую на базе устойчивого лесоуправления и сохранения биосферной роли лесов", — добавили в пресс-службе.