Реализацию нацпроекта "Экология" проконтролируют общество и эксперты

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На всех этапах реализации национального проекта "Экология" будет привлекаться общественный и экспертный контроль, цитирует главу Минприроды России Дмитрия Кобылкина пресс-служба ведомства.

Министр заявил об этом на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, а также представил доработанный вариант национального проекта "Экология", работа по которому будет проходить в течение шести ближайших лет.

"Рекомендации коллег, экспертов и общественников максимально учтены. Добавлена оценка населением экологической обстановки. Уточнен вклад каждого ранее представленного федерального проекта в национальное развитие и экологическую безопасность России до 2024 года", — подчеркнул министр.

В состав нацпроекта вошли 11 федеральных проектов по таким направлениям, как экология воздуха и воды, утилизация отходов и сохранение биоразнообразия и другие.