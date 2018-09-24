ОНФ предлагает повысить эффективность выявления экологических нарушений

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. 4 сентября эксперты Общероссийского народного фронта в рамках круглого стола "Пути повышения эффективности общественного контроля в экологической сфере" обсудили вопросы эффективности выявления экологических нарушений, сообщает пресс-служба движения.

В частности, специалисты предложили доработать Кодекс об административных правонарушениях в части экологических вопросов и рассказали о новом проекте "Школа общественных экологических инспекторов".

Главная цель, которую преследуют активисты ОНФ, — не просто обозначить проблему и решить ее, но сделать так, чтобы она не возникла вновь.

В частности, эффективность доказала карта свалок: за полтора года работы было зафиксировано 22 тысячи обращений, более 10 тысяч свалок ликвидированы. Проблемы были систематизированы и проанализированы экспертами. В результате выработаны способы ликвидации как небольших стихийных свалок, так и крупных полигонов, отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Еще одной важной проблемой, по его словам, является низкий уровень контроля экологической сферы со стороны государства.

В лесной сфере 40 тысяч инспекторов лесного надзора по всей стране не могут эффективно следить за всеми территориями. Это касается и остальных экологических сфер, в том числе водных объектов, атмосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий, сказал Миронов.

Необходимо развивать системы дистанционного экологического контроля без участия человека, с одной стороны, а с другой — активно подключать общественников к этой работе.