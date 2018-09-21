В Подмосковье ликвидировали незаконную свалку в национальном парке

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В национальном парке "Лосиный остров" ликвидирована нелегальная свалка бытового мусора, говорится в сообщении на портале министерства экологии и природопользования Московской области. Работа была проведена после обращения в минэкологии жителя микрорайона Валентиновка городского округа Королев.

Минэкологии направило обращение руководству ООПТ с указанием координат нелегальной свалки и просьбой принять меры к ее ликвидации. В настоящее время весь мусор вывезен на площадки законного размещения и территория нацпарка приведена в порядок.