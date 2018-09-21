За идею: от забегов в защиту тигров до плоггинга

Пробежка по утрам или подготовка к первому марафону — тренировать свое тело и добиваться результатов приятно. Так мы устроены, что нам всегда хочется что-то доказывать себе, развиваться, ставить новые цели.

А как вам идея бежать ради чего-то или кого-то другого, например ради спасения краснокнижного амурского тигра или против загрязнения пластиком Мирового океана? Звучит невероятно, не так ли?

Между тем такие благотворительные забеги набирают обороты по всему миру.

За кошек, за океан!

Знаменитый "голый забег" (Streak for Tigers) в Лондонском зоопарке проходит с 2014 года в поддержку суматранских тигров. За это время бегуны и бегуньи в костюмах Адама и Евы с хищным аквагримом на все тело собрали для полосатых кошек более 135 тысяч фунтов — участие в забеге платное. Средства направляются на защиту тигров от браконьеров и их естественной среды обитания в Индонезии. Уникальный забег проходит после закрытия зоопарка, а к участию в нем допускаются только лица старше 18 лет.

Не забывают об усатых и полосатых и в России. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда — уникальных обитателей Дальнего Востока, — в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке дважды проводился благотворительный забег. В 2016 году поддержать редких кошек пришли спортсмены-любители и все неравнодушные к судьбе краснокнижных хищников. На дистанцию вышли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Сергей Донской, занимавший пост главы Минприроды, генеральный директор единой лиги ВТБ Илона Корстин, конькобежец Иван Скобрев. Минимальный взнос для участия в забеге составил 300 рублей, а всего удалось собрать более 1 миллиона.

Успех повторили в 2017-м. Около 600 человек пробежались по острову Русский во Владивостоке. Бегунам были предложены две дистанции — 1 и 5 километров. В забеге приняли участие министр спорта Павел Колобков, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун, трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова и многократный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль.

Помимо взносов за участие в благотворительных забегах деньги на борьбу с экологическими проблемами начисляют спонсоры подобных акций. Например, летом 2018 года в рамках акции Run for the Oceans ("Беги ради океанов") участникам забегов в разных городах предлагалось регистрировать в специальном приложении преодоленные дистанции, а компания-спонсор перечисляла за них деньги в Parley Ocean Plastic Program, занимающуюся сбором и переработкой океанического мусора. В основе лежало простое условие: 1 доллар за 1 километр. Цель амбициозная: собрать 1 миллион долларов.

Заповедные маршруты

Есть спортивные экологические акции, которые направлены не только на сбор средств, но и на формирование того, что сегодня принято называть экологическим сознанием: знакомство с заповедными территориями и средой обитания редких животных.

Например, в этом году полумарафон прошел в столичном парке "Лосиный остров" 25 марта. В мае в рамках марафона Elton Ultra Trail участникам забега предложили преодолеть 160 километров вокруг огромного соляного озера Эльтон в Волгоградской области. В августе в пятый раз прошел трейловый забег Skyrunfest в национальном парке "Ергаки" (Красноярский край). Забег длился три дня и состоял из трех этапов — в сумме участники преодолели более 70 километров, перемещаясь по специально размеченной трассе вдоль самых живописных и известных мест нацпарка.

А в национальном парке "Земля леопарда" (Приморский край) в 2016 году прошел первый в истории Дальнего Востока трейловый забег по особо охраняемой природной территории — Barabash Trail. Экологический марафон был призван обратить внимание на проблему сохранения дальневосточного леопарда. В забеге приняли участие 107 человек, которые смогли не только проверить свою выносливость в беге по пересеченной местности на дистанциях 5, 10 и 21,1 километра, но и познакомиться с местами обитания самой редкой большой кошки на земле.

"Мы хотели показать среду обитания леопарда, идея была такая. Во-первых, туризм — это тоже инструмент для того, чтобы распространять информацию о дальневосточном леопарде. Люди могут насладиться видами и природой, той средой, где обитает самая редкая кошка планеты. Во-вторых, это пропаганда здорового образа жизни. Конечно, это еще и способ привлечь внимание общественности к нашей территории", — отмечает заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по экологическому просвещению и туризму Зиля Ибатуллина.

По словам сотрудницы нацпарка, после открытия нового кольцевого маршрута "Семивертка" устроить пробежку и полюбоваться красотами могут все посетители экологической тропы.

Субботник на бегу

В начале 2018 года медиапространство всколыхнул новый экологический тренд, зародившийся в Швеции в 2016 году и спустя два года распространившийся по миру. Имя ему плоггинг, и в нем сосредоточена вся суть современных тенденций.

Плоггинг — соединение шведских слов "собирать" и "бегать" — это своеобразный забег с мусорным пакетом наперевес, во время которого участники собирают любой встретившийся на пути мусор: пластиковые бутылки, алюминиевые банки, обертки, крышки от бутылок и разный хлам, оседающий на городских улицах и в парках.

Своим "уловом" плоггеры делятся в соцсетях, позируя с собранным мусором, соревнуясь друг с другом и продвигая благую идею в массы бегового сообщества. На момент написания статьи тегом #plogging в Instagram отмечено более 28 тысяч публикаций, у русскоязычной версии — #плоггинг — пока чуть меньше тысячи. Плоггингом в России занимаются от Москвы и Краснодара до Красноярска и Владивостока.

Первый массовый плоггинг прошел в Москве 29 апреля 2018 года. В рамках "Чистого забега" в парке имени Шкулева участники акции — 20 человек в возрасте от 6 до 60 лет — собрали 20 мешков мусора.

Любопытно, что еще до "официального" распространения плоггинга в России, в июле 2016 года, во Владивостоке прошел экологический забег "Чистый остров", участники которого пробежали вдоль берега острова Русский и собрали мусор.

"В здоровом теле — здоровый дух", — говорили древние. Что ж, тренируя это самое тело, сегодня можно заботиться и об окружающей среде. Готовы придать своей утренней пробежке чуть больше смысла? Начать можно с очистки районного парка от мусора. Только не забудьте взять с собой перчатки и мусорный пакет.