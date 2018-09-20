В заповеднике "Оренбургский" родился жеребенок лошади Пржевальского

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В заповеднике "Оренбургский" 18 сентября появился еще один жеребенок, он родился в первой группе лошадей Пржевальского, завезенных в единственный в России центр реинтродукции этого вида, сообщает пресс-служба "Заповедников Оренбуржья".

Жеребенок родился в гаремной группе, которую выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин, осуществляя первый в мире "мягкий" управляемый выпуск лошадей Пржевальского на волю.

Мать новорожденного жеребенка Лаванда ожеребилась впервые, лошадь привезли в заповедник из Франции в 2015 году, в составе группы из шести животных. Как отмечается на сайте заповедника, Лаванда — та самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона во время выпуска в октябре 2016 года.

"При встрече с людьми кобыла и жеребенок уже бодро шагали в составе своей семейной группы — гарема, значит, роды произошли ночью или на рассвете. Новорожденный (он оказался жеребчиком) не отставал от матери, выглядел смешным и неуклюжим, но уже мог даже бегать", — рассказывают в пресс-службе.

Дикие лошади позволили сотрудникам центра реинтродукции провести визуальное обследование матери и новорожденного. По всем признакам оба чувствуют себя хорошо, примерный вес жеребенка составляет 25-30 килограммов. По уже сложившейся в заповеднике традиции ему дали сарматское имя — Азарм, что в переводе означает "направляющая десница".

Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике в июне этого года.