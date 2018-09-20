В Коми добровольцы приняли участие во всемирном дне чистоты "Сделаем"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Республике Коми добровольцы пяти муниципальных образований приняли участие во всемирном дне чистоты "Сделаем!", цель которого ‒ объединить общество, власть, СМИ и бизнес в одну команду для очистки страны от мусора.

Как говорится в сообщении на портале "Добровольцы России", в Воркуте более 40 мешков мусора было вывезено из зеленой зоны на городскую свалку. Более 40 человек провели уборку берега реки Воркуты в районе городского пляжа. Автоволонтеры сообщества "Взаимопомощь на дорогах" не только собрали мусор, но и решили проблему доставки участников к месту его проведения, предоставив 11 автомобилей.

Также добровольцы выехали на территорию заказника "Белый", где состоялась экологическая акция "Сделаем заказник "Белый" чистым!". На уборку в заказник выехало более 100 человек, которые собрали 30 мешков мусора.

В Усть-Куломском районе добровольцы приняли участие в субботниках, организованных на территории села, а также Усть-Куломского (Катыдского) кладбища.

В Сыктывкаре день чистоты прошел в формате экологического квеста "Чистые игры". За два часа на берегу реки Сысолы добровольцы собрали 131 мешок смешанного мусора, 38 мешков с пластиком, 33 мешка с металлом, 14 мешков со стеклом, 15 покрышек, 182 пластиковые крышки, 68 батареек. Общий объем собранного мусора составил 1,5 тонны.