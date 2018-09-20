МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Паспорт нацпроекта "Экология" сформирован. Об этом, как сообщает пресс-служба Минприроды России, доложил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов в рамках заседания проектного комитета по нацпроекту "Экология".

Общее финансирование проекта составит 4 триллиона рублей, из них — внебюджетное источники — 3,2 триллиона рублей. Как отметил Храмов, основная доля внебюджетных источников будет привлечена в рамках перехода на наилучшие доступные технологии.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев особо подчеркнул, что финансирование нацпроекта должно быть обеспечено в соответствии с полномочиями федеральных госорганов и находиться под строгим контролем.

В ходе обсуждения Алексей Гордеев отметил, что подготовительная работа по нацпроекту была проведена со всеми заинтересованными государственными органами власти, экспертным и бизнес-сообществом, при этом большинство замечаний было учтено.

В настоящее время нацпроект включает 11 федеральных проектов: "Чистая страна" (Минприроды России), "Комплексная система обращения с ТКО" (Минприроды России, Минпромторг России), "Инфраструктура для обращения с отходами 1‒2-го класса опасности" ("Росатом"), "Чистый воздух" (Росприроднадзор), "Чистая вода" (Минстрой России), "Оздоровление Волги" (Минприроды России), "Сохранение озера Байкал" (Минприроды России), "Сохранение уникальных водных объектов" (Минприроды России), "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" (Минприроды России), "Сохранение лесов" (Рослесхоз), "Внедрение наилучших доступных технологий" (Минприроды России, Минпромторг России). Нацпроект будет реализован по пяти направлениям: "Отходы", "Вода", "Воздух", "Биоразнообразие", "Технологии".

Нацпроект разработан в рамках реализации майского указа президента РФ о целях и стратегических задачах в части экологического благополучия России на период до 2024 года.

Координацию нацпроекта "Экология" осуществляет проектный офис при Минприроды России в части работы со всеми ФОИВами, участвующими в проекте, субъектами РФ и другими заинтересованными органами.

Согласованный вариант нацпроекта "Экология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин представит председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назначенном на 24 сентября 2018 года.