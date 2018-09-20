На Алтае завершилась добровольческая экспедиция "По следам снежного барса"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 30 августа по 13 сентября проходила седьмая добровольческая экспедиция "По следам снежного барса" на российскую часть хребта Чихачева на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".

В проекте участвовали семь добровольцев из Новосибирска, Барнаула и Санкт-Петербурга.

"Хребет Чихачева имеет стратегически важное значение для сохранения снежного барса: здесь обитает трансграничная группировка, связывающая ядро популяции в Монголии с российскими очагами обитания ирбиса", — отмечают в пресс-службе.

Хищники используют эту территорию для миграции и дальнейшего расселения в Тыве и Республике Алтай. По оценкам специалистов, здесь обитает 9‒11 особей. Сама территория хребта не является природоохранной, с 2015 года мониторинг ведется силами волонтеров, специалистов Алтайского заповедника и Сайлюгемского национального парка.