В "Чистых играх" России выиграла Челябинская область

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Челябинская область стала лидером в общем зачете среди регионов России в соревнованиях по сбору мусора "Чистые игры", говорится в сообщении на портале правительства региона. Команды из Челябинска "Чистые лоси" и "Green Пингвин" заняли первое и второе места и стали самыми результативными в России.

В области в проекте "Чистый регион" по методике "Чистых игр" приняло участие почти 1000 участников, собравших более 10 тонн мусора. Благодаря раздельному сбору на переработку отправилось 42 кубометра пластика, 22 кубометра металла и 33 кубометра стекла.