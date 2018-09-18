Активисты ОНФ собрали 700 тонн мусора в ходе "Генеральной уборки страны"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Представители проекта Общероссийского народного фронта в ходе всероссийской акции "Генеральная уборка страны", которая прошла 15 сентября во всех регионах России, собрали около 700 т отходов, говорится в сообщении на портале ОНФ.

"Всего в мероприятии приняло участие более 150 тыс. граждан, большинство из них — представители молодежи. Во всех 85 регионах было ликвидировано более 1000 свалок и собрано около 700 тонн отходов, которые были отправлены на переработку", — отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Самыми активными регионами стали Саратовская область (20 тыс. человек), Омская область (10,5 тыс. человек), Курганская область (3 тыс. человек), Хабаровский край (2,3 тыс. человек). Пятое место поделили Кемеровская область и Республика Хакасия — в каждом регионе в акции приняло участие около 2 тысяч человек.

В целом ряде регионов экологические акции прошли с использованием различных молодежных форматов. Так, в Белгородской области в рамках акции был проведен турнир по сбору мусора во время пробежки, так называемому плоггингу. Команде-победителю удалось собрать и рассортировать около 88 кг мусора. Всего команды в ходе соревнования собрали и рассортировали более 250 кг мусора. В Красноярском крае в рамке акции был организован товарищеский матч по футболу. В самарском парке "Дружба" во время проведения акции работал "экомобиль" по сбору бытовых отходов. Жители города смогли сдать отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, градусники, батарейки, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик и макулатуру. Все опасные отходы специалисты принимали у населения бесплатно.