В Орехово-Зуеве ликвидирована нелегальная свалка

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти городского округа Орехово-Зуево провели работы по ликвидации незаконной свалки строительного и бытового мусора объемом около 300 кубометров. Об этом, как говорится в сообщении на портале министерства экологии и природопользования Московской области, сообщил глава ведомства Александр Коган. Свалка была нанесена на интерактивную карту http://kartasvalok.ru.

Работу по ликвидации несанкционированных свалок координирует штаб с участием представителей Минэкологии, Госадмтехнадзора, Комлесхоза и других ведомств, а также работников местных администраций и общественников.

Специалисты Минэкологии продолжают контролировать ситуацию с нелегальными свалками и навалами мусора.