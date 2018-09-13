Росатом берется за утилизацию самых опасных промышленных отходов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ключевым событием экологической повестки нынешнего Восточного экономического форума стало анонсирование госкорпорацией "Росатом" своего нового большого проекта по переработке самых опасных промышленных отходов первого и второго класса опасности. Об этом проекте на сессии "Национальный проект "Экология": приоритеты государства, возможности для бизнеса" рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Ранее Минприроды подготовило поправки в действующее законодательство, согласно которым Росатом предлагается сделать федеральным оператором по обращению с промышленными отходами первого и второго класса. Такое решение было принято с учетом успешного опыта Росатома в реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с особо опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре.

К промышленных отходам первого класса опасности относятся те, которые наносят природе непоправимый ущерб, а к отходам второго класса — такие отходы, после которых окружающая среда "приходит в себя" в течение десятков лет.

По словам Лихачева, Росатому до 2024 года предстоит создать минимум семь крупных комплексов по переработке этих промышленных отходов. Четыре таких комплекса будут созданы на базе предприятий, ранее занимавшихся ликвидацией химического оружия.

За предприятиями-производителями отходов останется право на создание собственных необходимых компетенций, чтобы гарантировать государству полную утилизацию у себя отходов, сказал Лихачев.

По его словам, еще раньше в качестве важной составляющей проекта надо будет на рубеже 2020 года создать единую систему учета отходов 1 и 2 категории опасности. "Государство должно как минимум видеть, где нарабатываются эти отходы, и вести их четкий учет и контроль", — пояснил Лихачев.

Первоначальный бюджет проекта определен в 36 миллиардов рублей, причем 48% — это будут средства Росатома, а 52% привлечены за счет инвесторов. "На сегодняшний день программа-минимума просчитана в соответствии с консолидированным инвестиционным бюджетом госкорпорации. Но, мне кажется, нам на каждой площадке придется привлекать партнеров — это могут быть региональные предприятия, это могут быть наши национальные компании", — отметил глава Росатома.

"Тридцать шесть миллиардов рублей — это стартовая сумма, но даже из этой суммы 52% будут или привлечены извне, или напрямую выделены Росатому", — добавил Лихачев.

"Часть проекта будет реализована по инвестиционному принципу, мы будем рассматривать возможность возврата инвестиций за 7-8 лет", — пояснил он. При этом глава Росатома не исключил принципиальной возможности вхождения со временем в проект иностранных соинвесторов.

"Финансовый план (проекта) существует, этапы создания информационной системы и производственных мощностей обговорены с правительством, с Минприроды", — отметил глава Росатома. Сейчас остается ждать принятия соответствующего закона. "Инвестиционный проект начнет выполняться сразу после принятия закона и внесения соответствующих средств в бюджет Российской Федерации", — уточнил Лихачев.

Вместе с тем, отдельно надо решить, что делать с уже накопленными в России 180 миллионами тонн промотходов 1 и 2 класса, отметил Лихачев. "Очевидно, что надо предусматривать в бюджете деньги и на их ликвидацию", — сказал он.

В целом, проект с одной стороны целиком соответствует стратегической задаче Росатома, направленной на повышение доли выручки от новых продуктов, а с другой стороны — полностью соответствует наработанным за десятки лет компетенциям атомной отрасли по обращению с радиоактивными отходами, подчеркнул Лихачев.

Что касается "принадлежности" проекта внутри атомной отрасли, то его будет курировать дивизион Росатома по управлению заключительной стадией жизненного цикла, который сейчас оказывает полный спектр услуг по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.