На ВЭФ-2018 обсудили реализацию нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты, руководители министерств и представители крупнейших российских компаний обсудили направления работы, цели, инвестиции и ожидаемые результаты национального проекта "Экология" в рамках IV Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба Минприроды России.

На панельной сессии "Национальный проект "Экология": приоритеты государства, возможности для бизнеса" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин напомнил, что проект предусматривает улучшение качества жизни более 27 млн россиян, создание 24 новых особо охраняемых природных территорий; позволит полностью обеспечить жителей страны качественной питьевой водой, очистить Волгу, Байкал и ряд других крупнейших водоемов, в несколько раз сократить загрязненность воздуха в российских промышленных центрах, завершить создание современной экологичной системы обращения с отходами.

"Проект получился очень сложный, беспрецедентный для нашей страны. Туда заложено создание новых отраслей — например отрасли производства продукции из вторсырья, которое сейчас в стране представлено единичными разрозненными заводами, а должно стать массовым. Разумеется, это потребует значительных капиталовложений. Сейчас идет защита проекта, которую курирует председатель правительства. Цифры финансирования могут меняться, но понятно, что это огромные суммы. Важно понимать, что только совместное участие государства, региональных властей, бизнеса и населения поможет нам реализовать все задуманное", — рассказал глава Минприроды России.

Как сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, за последнее время был принят ряд федеральных законов в экологической сфере: осуществлены масштабные изменения в законе об обращении с отходами, подготовлена правовая база для перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ), введен простой принцип обращения с лесами "сколько вырубил, столько посадил" и ряд других значимых поправок.

"У нас есть масса конкретных проблем, к решению которых следует привлекать регионы и предприятия. Ведь в большинстве случаев мы уже знаем ответственных за те или иные загрязнения. Как говорится, адреса, фамилии, явки давно записаны", — подчеркнул Сергей Иванов.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев отметил, что его ведомство займется проектом "Чистая вода" и очисткой Волги.

"Сейчас 5% городского населения получают из водопроводов неочищенную воду, за шесть лет мы должны это ликвидировать. Дополнительно будет улучшаться качество воды и на сельских территориях. Общая сумма финансирования может составить около 551 млрд руб. В очистке Волги участвует 63 муниципальных образования, некоторые из них вкладывают в программу свои средства или привлекают соинвесторов", — уточнил министр.

Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, рассказал, что Минпромторг России совместно с Минприроды России должен будет к 2024 году достроить и запустить новую систему обращения с ТКО. При этом он уточнил, что дотации государства и привлечение частных соинвесторов для финансирования отрасли обращения с отходами предотвратят резкое повышение "мусорных тарифов".

"Технологии переработки мусора, даже того, который сегодня захоронен, — существуют. И мы можем реализовать их в России на заводах собственного производства. Мы смогли локализовать оборудование по работе с ТКО до уровня 50%, а к 2024 году у нас будет до 80% чисто российского оборудования", — подчеркнул замминистра.

В ходе сессии участники дискуссии также обсудили создание в России единого регулятора отрасли обращения с отходами и организацию системы управления опасными отходами, в рамкой которой к 2024 году будет создана современная инфраструктура утилизации опасных отходов, в том числе ядерных.

Кроме того, в рамках на встрече обсуждались вопросы экологической культуры, экологического волонтерства, развития системы ООПТ и экологического туризма.