Россия и Индия укрепят сотрудничество в сфере экологии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин обсудил совместные экологические проекты с министром коммерции и промышленности правительства Индии Сурешем Прабху во Владивостоке в рамках деловой повестки Восточного экономического форума (ВЭФ-2018), сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минприроды подчеркнул, что между Индией и Россией давно сложились теплые дружеские отношения и российская сторона заинтересована в их развитии и укреплении, в том числе в природоохранной и ресурсной сферах. Индийская сторона также озвучила готовность участвовать в совместных проектах в природоохранной и природоресурсной областях.

В настоящее время страны участвуют в реализации глобальных программ по сохранению тигра и снежного барса. Создана двусторонняя рабочая группа по сохранению тигра и леопарда, налажен обмен опытом, проводится изучение нормативной базы и правоприменительных практик, направленных на пресечение браконьерства, отмечают в пресс-службе.