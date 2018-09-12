На ВЭФ-2018 подписано соглашение о сборе и переработке отходов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и генеральный директор ООО "Дюраселл Раша" Юрий Коротаев подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве при формировании новой системы управления отходами 2-го класса опасности. Документ был подписан во Владивостоке на полях четвертого Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"По экспертным оценкам ежегодно в нашей стране образуется около 20 тыс. тонн использованных батареек. Поэтому федеральный проект, в котором участвует "Дюраселл", более чем своевременно начат. И с учетом задач, которые ставит перед нами указ президента России об экологическом благополучии, темпы переработки нужно увеличивать", — отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

По данным компании "Дюраселл", в текущем году федеральная сеть пунктов сбора старых батареек в основных крупных торговых сетях по регионам России возрастет до 580. В планах компании значится увеличение объемов переработки с 1 тыс. тонн в текущем году, до 2,5 тыс. тонн в 2019 г.

Как отметил Юрий Коротаев, все деловые партнеры готовы к проявлению высокой экологической ответственности, интерес к процессу сбора и переработки батареек — объектов 2-го класса опасности — с каждым годом возрастает.