ОНФ предложил оснащать дома и офисы солнечными станциями

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт предложил правительству РФ оснащать новые жилые и офисные объекты оборудованием, самостоятельно генерирующим электричество, сообщается на сайте ОНФ.

"Новые жилые дома и офисные здания уже должны быть построены по новым требованиям, которые предусматривают возможность установки в них оборудования микрогенерации для производства электричества на основе возобновляемых источников электроэнергии", — заявил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

По его словам, микрогенерация (в первую очередь речь идет о портативных солнечных станциях) поможет не только решить проблему с электрификацией в стране, но также снизить нагрузку на экологию.

Кроме того, Миронов отметил, что обеспечение гибридными солнечными электростанциями новых и уже эксплуатируемых зданий с массовым присутствием людей поможет повысить безопасность на таких объектах.

"Если оснастить торговые центры, кинотеатры, офисные здания, жилые многоквартирные дома гибридными солнечными электростанциями, то, я уверен, это помогло бы сберечь жизни людей во время аварийных ситуаций. Гибридные солнечные электростанции вообще не требует запуска — они работают постоянно и в случае аварийной ситуации способны оказать неоценимую помощь. Мы считаем необходимым разработать и внедрить дополнительные нормативные требования к новым жилым домам и офисным строениям. Об этом мы попросили в своем письме правительство России", — рассказал Дмитрий Миронов.