На ВЭФе пройдет благотворительный аукцион в поддержку редких животных

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В рамках четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке 11‒13 сентября состоится ежегодный благотворительный аукцион в поддержку программ сохранения биоразнообразия в России, сообщает пресс-служба Минприроды.

Лоты для аукциона предоставили главы регионов Дальневосточного федерального округа, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации, известные российские деятели культуры, искусства и спорта.

Специальным лотом станет путешествие по 10 уникальным природным комплексам Дальнего Востока, в том числе Долине гейзеров на Камчатке, Ленские столбы в Якутии, Шантарские острова и другие уникальные природные территории.

На аукционе также можно будет приобрести эксклюзивный пакет участия на "Матч всех звезд" по баскетболу от Единой лиги ВТБ, участие в научной экспедиции в Арктику и другое.

Собранные на благотворительном аукционе средства будут направлены на реализацию экологических проектов заповедников и национальных парков Дальнего Востока России, а также на реализацию программ по сохранению популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Ежегодный аукцион пройдет на стенде Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и на официальном сайте поможемприроде.рф.

Проект, направленный на поддержку программ сохранения биоразнообразия в России, проводится с 2015 года по инициативе заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторы аукциона — Министерство природных ресурсов и экологии РФ и АНО "Экспоцентр "Заповедники России".