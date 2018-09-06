Россия будет сотрудничать со Швецией в утилизации и переработке отходов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нижегородская и Волгоградская области выбраны пилотными в российско-шведском сотрудничестве по утилизации и переработке отходов, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

В ведомстве прошло заседание российско-шведской рабочей группы с участием представителей пилотных регионов.

"Взаимодействие в этой области пойдет на пользу обеим странам благодаря обмену опытом и окажет положительное воздействие на окружающую среду, если применять передовые методы обращения с отходами", — отметил директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов.

Стороны разработают систему мероприятий для включения в региональные программы обращения с отходами по конкретным группам однородных отходов, с конкретными направлениями работы, включая этапы выполнения, показатели и индикаторы выполнения.

В рамках проекта также запланировано посещение объектов по переработке отходов в Швеции, проведение семинаров по экологически оправданной стратегии управления, правовым и экономическим аспектам вовлечения населения в раздельный сбор отходов потребления.