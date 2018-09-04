В Самарской области в три раза сократилось количество свалок

Москва, 4 сент — РИА Новости. Количество несанкционированных свалок в Самарской области сократилось в 3 раза в результате мероприятий, проведенных властями региона совместно с Росприроднадзором. Вопросы охраны окружающей среды обсудили в ходе видеоконференции министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Александр Нефедов, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

Нефедов отметил, что в Самарской области разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведется учет несанкционированных мест размещения отходов. По основным характеристикам качества окружающей среды ситуация в Самарской области характеризуется как стабильная.

С 2018 года область наряду с другими регионами Поволжья участвует в реализации приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги". Только в Самаре 97% сточных сточных вод сбрасывается недостаточно очищенными. Самарская область предложила включить в федеральную программу "Чистая вода" 22 объекта, нуждающихся в снижении загрязнения поверхностных водных источников.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Самаре оценивается как низкий. По словам Нефедова, объемы выбросов от стационарных источников за последние 7 лет уменьшились на 14%, и работа по этому направлению будет продолжена.