Уральский полпред назвал плохую экологию одной из главных проблем округа

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вопрос экологии стоит очень остро в некоторых городах Уральского федерального округа, в частности, в Челябинске, в Екатеринбурге наблюдается проблема с чистой водой, сообщил в ходе встречи со студентами в субботу полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Он добавил, что планирует в ближайшее время провести посвященную экологии конференцию с участием представителей Росприроднадзора и научного сообщества.

"Посмотрим, что может сделать бизнес. Но в то же время, нужно быть честным, загрязняют наши города не только предприятия, но и транспорт, как городской, так и частный, но и мы сами, это мусорные приборы, отсутствие очистных сооружений. Здесь мы должны провести аудит, разработать программы экологические и реализовывать их", — подчеркнул Цуканов.