Роснедра: регионам необходимо провести учет подземных вод

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Регионам необходимо провести учет подземных вод, чтобы не допустить их деградации. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев в ходе видеоконференции с заместителем председателя правительства Рязанской области Виталием Артемовым, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России.

Как отметил Киселев, в Рязани в структуре потребления воды подземные воды занимают около 50%. При этом коэффициент реализации имеющихся запасов подземных вод составляет 26%. В том числе осуществляется водоотбор на участках с неутвержденными запасами.

В Рязани 97,5% сточных вод, требующих очистки, сбрасываются недостаточно очищенными (в Рязанской области — 90,8%). Виталий Артемов сообщил, что основные очистные сооружения города совмещены с сооружениями АО "РНПК". В настоящее время получена положительная экологическая экспертиза для проекта модернизации сооружений. К 2022 году должно быть реализовано три этапа строительства, что позволит значительно сократить загрязнение поверхностных водных источников и сброс неочищенных сточных вод в водные объекты.

Инвентаризация подземных вод в Рязанской области позволит оценить текущую ситуацию и добиться показателей федерального проекта, согласно которым к 2024 году доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, должна составить более 90%.

Заместитель Министра дал поручение территориальным органам Роснедр проинспектировать водозаборы в регионах объемом свыше 500 куб. м в сутки. Такую работу необходимо провести также в отношении водозаборов, находящихся в ведении субъектов.