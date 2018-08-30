В Подольске появится мобильная группа для контроля качества воздуха

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мобильную группу для контроля качества воздуха создадут вблизи предприятий, расположенных в промышленной зоне подмосковного Подольска, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

На предприятия, работающие в промышленной зоне "Северная" в микрорайоне на улице Силикатной в Подольске, неоднократно жаловались жители: в зависимости от направления ветра от выбросов промзоны страдают близлежащие микрорайоны, а в эпицентре находится поселок Цемзавода, пояснили в пресс-службе.

Для проведения срочных замеров жители могут обращаться напрямую к начальнику подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Владимиру Симчуку, а Мособлдума в свою очередь проконсультирует жителей по волнующим их вопросам, уточнили в пресс-службе.