В СКФО появится координационный совет по экологической безопасности

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На первом межрегиональном совещании по вопросам экологической безопасности регионов Северо-Кавказского федерального округа заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Максим Владимиров проинформировал участников рабочей встречи о планах по созданию межрегионального совещательного органа СКФО по исполнению мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин одобрил инициативу и согласовал вхождение в совет СКФО представителей Минприроды России.

Сообщается, что с докладами об актуальном состоянии экологической политики на совещании выступили представители всех регионов СКФО, о контрольных и надзорных мероприятиях на проблемных объектах сообщил начальник департамента Росприроднадзора по СКФО Роман Саркисов.

Выводы и поручения по самым проблемным точкам регионов войдут в итоговый протокол.

"Экология становится культурой не только среди промышленных предприятий, но и в обществе. Наши дети уже просят нас об этом, и нам надо показать пример этой культуры, начать меняться. Очевидно, что к предприятиям нужно предъявлять самые строгие экологические требования. Нельзя допустить ошибок прошлого. Программы ликвидации накопленного экологического ущерба должны быть в регионах, при этом нужно принять исчерпывающие меры по недопущению новых ущербов", — резюмировал глава министерства.