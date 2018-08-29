Практически все городские жители к 2024 году получат чистую питьевую воду

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Более 90% городского населения России к концу 2024 года будет обеспечено чистой питьевой водой, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"По прогнозу нашего соисполнителя — Минстроя России, к концу 2024 года мы обеспечим более 90% городского населения чистой питьевой водой. Прорабатывается вопрос о снабжении качественной питьевой водой жителей сельских территорий", — сказал Кобылкин на совещании в рамках рабочей поездки в Ингушетию.

Он также заметил, что руководство Ингушетии активно принимает участие в проработке национального проекта "Экология".

"В рамках приоритетного проекта "Чистая страна" на территории республики планируется ликвидировать места несанкционированного размещения отходов в Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Нестеровском", — добавил Кобылкин.