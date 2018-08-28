Дегтярев предложил создать в Москве сеть ТЭЦ на перерабатываемом мусоре

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев предложил создать в столице сеть теплоэлектростанций, работающих на перерабатываемом мусоре, и выделить на их строительство инвестиции из бюджета города в размере 10-15 млрд рублей.

Дегтярев провел накануне встречу с представителями бизнеса по вопросу переработки мусора в московском регионе. Участники обсудили возможные проекты в этой сфере.

"Предложенная технология после сортировки мусора позволяет его сжечь в специальной печи, которая ничего абсолютно кроме углекислого газа не выбрасывает, и выработать тепло и электроэнергию для близлежащих кварталов", — рассказал Дегтярев.

По его словам, на это потребуются "совершенно небольшие" инвестиции, но сеть новых ТЭЦ позволит "решить раз и навсегда вопрос мусора в Москве и Московской области".

"Москва сама заинтересована в том, чтобы построить сеть комплексов электростанций, которые бы работали с нулевым выбросом вредных веществ. Такая технология предложена сегодня инженерами из Швеции. Я готов поддержать этот проект", — добавил он.