ОНФ предлагает оставить на контроле поручение президента по защите леса

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта считают невыполненным поручение президента РФ по установлению границ лесов на землях населенных пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких лесах, сообщает пресс-служба организации.

Такой вывод был сделан в результате анализа ОНФ доклада правительства РФ об исполнении соответствующего поручения. По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева, всего за полтора-два десятилетия в российских городах количество городских лесов сократилось практически в два раза.

"В сравнительно небольшой Верхней Пышме Свердловской области в 1987 году городских лесов насчитывалось 1844 гектара, а в 2015 году их площадь уменьшилась до 407 гектаров. Этот процесс происходит до сих пор, ситуацию осложнила в том числе "лесная амнистия", которая позволяет с легкостью расправляться с лесами, не поставленными на кадастровый учет", — отметил Гутенев.

По словам Гутенева, за последние два месяца на кадастровый учет были поставлены леса всего в трех населенных пунктах. Данные государственного лесного реестра на 1 января 2018 года показывали, что площадь городских лесов составляет 1484,47 тысячи гектаров, однако на кадастровый учет поставлено 452,71 тысячи гектаров, что составляет 30,5% от общей площади городских лесов.

"Безусловно, если ставить за два месяца на кадастровый учет леса по паре населенных пунктов, то этот процесс может растянуться не на годы, а на десятилетия. Мы видим, что поручение президента выполняется, но такими темпами, которые вряд ли можно назвать образцовыми. Поэтому мы считаем, что данное поручение снимать с контроля преждевременно", — добавил эксперт.