Города России поборются за кубок чистоты

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В рамках акции "Всемирный день чистоты" 15 сентября на борьбу с мусором выйдут миллионы людей в 136 странах. В России пройдет ряд мероприятий по уборке территорий, в том числе в формате "Чистых игр". Об этом сообщается на официальном сайте Добровольцыроссии.рф

"Чистые игры" — популярный экоквест, в нем команды соревнуются в сборе и сортировке мусора, отгадывают загадки экологической викторины и через геометки в мобильном приложении создает интерактивную карту убранных территорий. Герои, собравшие больше всего мусора, определятся в онлайн-зачете, а самая результативная команда получит кубок.

Организаторы ожидают, что акцию поддержат от 50 до 100 городов, свое участие уже подтвердили Новосибирск, Пермь, Киров, Барнаул, Челябинск и еще три десятка городов.