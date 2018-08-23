Минприроды: проблему полигона "Красный бор" необходимо решить к 2024 году

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Проблема полигона опасных отходов "Красный бор" в Санкт-Петербурге должна быть решена к 2024 году, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе совещания по данному вопросу с вице-губернатором Санкт-Петербурга Михаилом Кучерявым. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

В ходе встречи министр указал на необходимость выполнения договоренностей президентов России и Финляндии по полигону и отметил, что в части реализации подготовительного этапа работ достигнуты существенные результаты. Однако вместе с тем остается ряд вопросов, которые необходимо оперативно решать и переходить к рекультивации полигона с выбором оптимальных и проверенных технологических решений, рационального финансового обеспечения.

Минприроды России продолжает проработку данного вопроса совместно с профильными российскими органами власти, отмечают в пресс-службе.