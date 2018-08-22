Учет сибирского лесного северного оленя проведен в “Кузнецком Алатау”

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В высокогорной части заповедника "Кузнецкий Алатау" на юге Западной Сибири завершилась экспедиция по учету сибирского лесного северного оленя, сообщает пресс-центр заповедника.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Число краснокнижных северных оленей стремительно сокращается

Участниками было пройдено более 170 км маршрута. Проведенный учет показал, что численность краснокнижного животного в заповеднике стабилизировалась на отметке около 200 особей. Также зафиксировано большое количество детенышей, что позволяет надеяться на увеличение популяции в дальнейшем.

По мнению ученых, стабилизации численности сибирского лесного северного оленя способствует в первую очередь строгий режим охраны со стороны заповедника. В частности, во время экспедиции была задержана группа браконьеров.