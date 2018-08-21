Эксперты ОНФ рассказали об обеспечении эффективной переработки отходов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Общественную палату РФ доклад "Об эффективности мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов, а также предложения по обеспечению учета мнения граждан РФ при строительстве объектов переработки ТКО", в котором проанализированы меры эффективности обеспечения переработки отходов и даны конкретные предложения по ее совершенствованию. Об этом сообщается на официальном сайте ОНФ.

Особый акцент в докладе сделан на предложениях по учету мнений граждан при строительстве объектов для переработки твердых коммунальных отходов.

Эксперты ОНФ назвали проблемой отсутствие механизма обсуждения общественно важных вопросов, в частности переработки мусора.

"Несмотря на то что реформа в сфере обращения с отходами уже запущена в большей части страны, ни одна из территориальных схем по обращению с отходами и ни один объект по переработке и утилизации отходов так и не прошли публичные слушания. Проблема заключается в том, что сейчас просто нет такого механизма, как обсуждать все эти процессы с людьми, несмотря на то, что по решению этого вопроса существуют поручения президента, но они, к сожалению, не исполняются", — отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, необходимо принять срочные меры по обеспечению учета мнения граждан, в частности проводить общественные слушания в выходные дни или предусмотреть механизм, с помощью которого гражданам будет компенсироваться их участие в общественных слушаниях по аналогии с присяжными в суде.

Кроме того, в ОНФ считают, что для удобства граждан должны быть изменены правила опубликования материалов общественных слушаний. Должен быть утвержден исчерпывающий список материалов общественных слушаний, которые в обязательном порядке будут опубликованы, а также необходимо установить перечень заинтересованных лиц, допускаемых на общественные обсуждения в качестве участников и слушателей.

Также для создания эффективный системы обращения с отходами необходимо минимизировать образование отходов, а для этого надо максимально собирать и использовать вторичное сырье и материалы.

Кроме того, эксперты ОНФ предложили реформировать систему тарификации в области обращения с отходами, прописать в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности переработку отходов, а также выделить в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности готовую продукцию из вторичного сырья, это позволит увидеть, сколько отходов переработано и какая продукция из них получилась.