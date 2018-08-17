Один из крупнейших мусоросортировочных заводов в РФ открыли в Тюмени

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Церемония открытия нового мусоросортировочного завода прошла в пятницу в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы формируем сегодня национальный проект "Экология", который включает десять федеральных программ. Одна из них — это как раз комплексная обработка, сортировка мусора. То, что сегодня беспокоит почти каждый субъект РФ. До конца года будет сформирован пул лучших практик на территории России по сортировке и переработке отходов. И я уверен, что такие заводы крайне важны", — сказал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в приветственном слове.

Мощностей нового завода хватает для сортировки 90 тонн отходов в час, что является одним из крупнейших показателей производительности в России. На заводе располагаются несколько сортировочных кабин, которые распределяют по разным лентам стекло, пластик, бумагу и дерево, после чего мусор разделяется по размерам. В общей сложности на заводе работают 300 сотрудников.